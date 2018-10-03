Monmart показал свой первый клип «Бумажные»

Клип «Бумажные» рассказывает историю двух таких противоположных и все равно родных людей — брата и сестры. Молодой человек полон надежд и решимости избавить свою сестру от фобии, что мешает ей выходить из дома, общаться с ровесниками и вообще нормально жить. Девушка боится открытых пространств, и свою боль она прячет в бумажных самолётиках-оригами. Их она собирает дома каждый день.

Группа Monmart – это брат и сестра, Ефим и Лиза. Лизе 22 года, она училась в Лондоне, имеет высшее музыкальное образование и по специальности является композитором музыки к фильмам. В университете девушка выступала с джазовым ансамблем. Сейчас же девушке больше всего нравится писать песни и делать аранжировки. Ефим с 18 лет пишет музыку, начинал с рэп и хип-хоп композиций. Не раз участвовал в рэп-баттлах. Однако затем внедрять в свои песни больше вокальных отрывков, а после нашел себя в электронном поп-жанре. Так и родился дуэт Monmart, в котором Ефим отвечает в основном за тексты и музыку, а на Лизе лежит ответственность за качественный саунд и аранжировки.

Эта песня о наших страхах и боязни, несовершенных или незавершенных действиях, когда ты пожалел о том, что не подошел к той милой девушке на остановке, просто потому что испугался. Это про нас, молодых и порой неуверенных, но влюбленных и горячих сердцем людей, - говорит Ефим.

Эта песня была написана не так давно Ефимом. Бывает такое настроение, когда ты чувствуешь себя совсем потерянным в большом городе. Вокруг движение, все бегут куда-то, а ты совершенно один и начинаешь вспоминать свои поступки, то что не смог сделать или не сделал. Так и родилась песня «Бумажные»... в Парке Горького в один из московских вечеров, когда мы гуляли по набережной, - рассказывает Лиза.