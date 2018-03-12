Мумий Тролль показал «Милоту»

Клип на песню «Милота» был создан в сотрудничестве с международной компанией Cameraptor – видео-подразделением арт-группы Smokin' Heroes, работающей с мировыми брендами от Adidas и Dior, до Breitling, Panasonic и даже Московского метрополитена.

Для Мумий Тролль Cameraptor предложили оригинальную концепцию видео, основанную на идее мономифа. Мономиф – единая для мировой мифологии структура описания жизни героя, его путешествий, испытаний и побед. В клипе «Милота» таким героем стал Илья Лагутенко, вернее, его «цифровой» двойник.