Победителя «Евровидения» обвинили в плагиате

Продюсер считает, что песня Сельмерлёва Run for your Life скопирована с его хита Longing for Lullabies.

«Когда мы говорим о музыкальном плагиате, мы имеем в виду, что если бы одна песня не существовала, то без нее не могла бы появиться другая, и я могу сказать почти со 100-процентной уверенностью, что это как раз этот случай», — отметил продюсер.

Обвинение появилось за несколько дней до концерта Eurovision: You Decide на «Би-би-си», на котором выступит Сельмерлёв.



Монс Сельмерлёв

Издание отмечает, что песню Run for your Life вряд ли можно назвать самой популярной композицией шведского певца, так что обвинение скорее всего не принесет значительные репутационные потери.

В 2015 году Сельмерлёв выиграл «Евровидение» с песней Heroes.