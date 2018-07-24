«Порнофильмы» отказались выступать на «Нашествии» из-за милитаризма

Музыканты объяснили свою позицию в соцсетях:



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«Друзья, сообщаем вам, что на Нашествии нас не будет.

Сегодня нам поступила информация от организаторов - сотрудничество фестиваля и министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной. Никакой пропаганды милитаризма - это было нашим главным условием участия в фестивале Нашествие. Что ж, в этой ситуации нам не остаётся ничего, кроме как отказаться от выступления. Хотим извиниться перед людьми, которые запланировали поездку на этот фестиваль из-за нашего имени на афише.»