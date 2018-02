Пётр Дятлов стал победителем IV конкурса молодых композиторов фестиваля Башмета

В жюри - композитор и завкафедрой композиции Московской консерватории Александр Чайковский, Юрий Башмет, композитор Патрик де Клерк (Бельгия), композитор и завкафедрой композиции Санкт-Петербургской консерватории Антон Танонов, композитор и доцент МГК Кузьма Бодров, композитор Алвин Синглтон (США), композитор Оскар Бьянчи (Италия), композитор Валерий Воронов (Белоруссия), исполнительный директор Зимнего фестиваля Дмитрий Гринченко.

В конкурсе приняли участие 25 молодых композиторов, 7 из них вышли в финал, где их произведения сыграли музыканты камерного ансамбля «Солисты Москвы».



Пётр Дятлов

Победителем и обладателем I премии конкурса объявлен россиянин Пётр Дятлов, он представил изысканный фортепианный квартет, чередующий атональные части в духе Шнитке с мелодическими частями с интересными приемами полифонии и голосоведения. Денежная составляющая премии - 100 тысяч рублей.

II премию решили не присуждать.

III премию жюри разделило между Даниилом Посаженниковым с трио для скрипки, виолончели и фортепиано (Россия), Романом Галиевым с фортепианным квартетом (Россия) и Мерданом Бяшимовым с пьесой Howsala (с туркм. «Смятение») (Туркменистан). Они получат по 40 тысяч рублей.

Два диплома и денежную сумму 20 тысяч рублей получили Мария Аникеева с пьесой Dreams. On the verge (Россия), Анастасия Шестерикова с Трио к среде (Россия) и Якуб Полацук с пьесой Culms of Time for Piano Quintet (Польша).

27 февраля гала-концерт лауреатов конкурса пройдет в Москве, в Камерном зале Московской академической государственной филармонии (Триумфальная пл. 4).