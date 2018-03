Саундтрек «Звуков музыки» признали национальным достоянием США

Его внесут в Национальный реестр аудиозаписей при Библиотеке Конгресса за культурное и историческое значение, сообщает Газет.ru со ссылкой на Reuters.

Такой же статус присвоен альбому группы Fleetwood Mac «Rumours» (1977), песне Тони Беннетта «I Left My Heart In San Francisco», песне «Rock Around The Clock» группы Bill Haley & His Comets, песне «My Girl» группы Temptations.

Общее количество записей в реестре достигло 500. Каждый год в список добавляют 25 наименований, которым по меньшей мере 10 лет.