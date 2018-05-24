Светлана Лобода стала мамой во второй раз

Светлана родила очаровательную девочку, пишет «Стархит».

Вес новорожденной дочери знаменитости составляет три килограмма, а рост – 48 сантиметров. В настоящий момент Лобода восстанавливается после родов и принимает многочисленные поздравления от родных и близких.

Светлана не планирует засиживаться в декретном отпуске. Совсем скоро звезда намерена вернуться к активной творческой деятельности. Осенью Светлана собирается порадовать фанатов клипами и новыми хитами. Уже в конце октября состоится концерт артистки в Москве. Лобода будет выходит на сцену Crocus City Hall два дня подряд со своим «Космическим шоу». Изначально команда Светланы хотела повторить прошлогоднюю программу «К черту любовь», которая встретили на ура. Тогда многие поклонники просто не успели купить билеты на мероприятие из-за повышенного ажиотажа.



Светлана Лобода

«Однако мы поняли, что не любим повторяться и решили сделать новое шоу и в очередной раз удивить всех будущей осенью», – рассказывала продюсер артистки и режиссер концерта Нателла Крапивина.

Поначалу Светлана Лобода не афишировала свою вторую беременность. На премии BraVo певица появилась с заметно округлившимся животом. Облегающее платье звезды подчеркивало изменения в ее фигуре. Выйдя на сцену, Светлана подтвердила, что собирается стать мамой во второй раз, и объявила об уходе в декретный отпуск.

«Этот год был наполнен яркими событиями, и в моей жизни он стал знаковым. Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. Концертов будет много. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша. Для меня это большое чудо, и я благодарна небу за этот подарок, а вам, друзья, за вашу любовь и ваше признание!» – делилась знаменитость.

Обращаясь к поклонникам, Светлана пообещала вернуться в июне. В дальнейшем артистка уехала в Америку. Звезда решила родить второго ребенка в одной из известных клиник, куда также обращались Виктория Бэкхем, Алсу и Мадонна. О том, кто является отцом ребенка, Лобода предпочитает не рассказывать. По некоторым данным, им стал солист Rammstein Тиль Линдеманн, с которым Светлана познакомилась в Баку на фестивале «Жара», но сам музыкант не комментирует подобные домыслы.