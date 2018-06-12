Юра Шатунов осиротел

Об этом сообщил Андрей Разин, продюсер легендарного поп-коллектива, на своей странице в Инстаграме, пишет Starhit.ru.

Он опубликовал раритетное видео с педагогом и ее приемным сыном. Последние годы педагог работала в Межрегиональной молодежной общественной организации «Солнечный круг» вместе с Разиным.

«10.06.2018 года ушла из жизни Венедиктова Галина Федоровна, заслуженный учитель России, вице-президент Межрегиональной Молодежной Общественной Организации «Солнечный круг». Галина Федоровна была директором школы-интерната N24 города Москвы, где учились все ребята группы «Ласковый май», а также была официальным опекуном Юры Шатунова», - написал Андрей Разин.