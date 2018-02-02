Юрий Башмет назвал победителей конкурса альтистов Viola Masters

Конкурс альтистов проходит с 1993 года редко, как правило, раз в три-четыре года. Юрий Башмет объясняет это тем, что должно подрасти новое поколение альтистов, а на это требуется время. В этом году правила еще и ужесточили — принять в конкурсе участие смогли лишь победители и лауреаты других международных конкурсов. Так что вместо обычных 50 заявок пришла только 21 заявка, но класс участников вырос.

Первая премия конкурса присуждена Каролине Эррера (Россия-Германия). Вторая премия разделена между Александром Татариновым (Россия) и Павел Романенко (Казахстан). Третья премия не присуждена.



Обладательница Первой премии конкурса Каролина Эррера

- Работы было много, ведь надо было взвешивать качество инструментального и музыкального мышления, - говорит Юрий Башмет. - Но главное достижение уже восьмого по счету конкурса — что никто больше не называет альт Золушкой. Когда музыкант стоит на сцене и его посещает вдохновение, - это тот момент, когда Золушка понимает на короткий момент, что она уже не Золушка. Это рассвет пути, где альт идет свободным путем. У меня была цель уйти от узкой альтовости. И сейчас мы строго оцениваем качество ансамблевой игры с другими инструментами. Альт продолжает быть загадочным инструментом. Он внеполый, не женщина и не мужчина. Все альты разные по звучанию — низкие, высокие, бархатистые, гнусавые… Даже по размеру разные! У скрипки стандарты уже устоялись, звук Страдивари эталонный, а альт еще развивается.



Жюри конкурса

В жюри вошли, помимо самого Башмета, выдающиеся музыкальные деятели — худрук Московской филармонии Александр Чайковский, профессор МГК Александр Бондурянский, композитор Атсухико Гондаи (Япония), профессор Парижской консерватории Ролло Ковак (Франция), альтист и композитор Гарт Нокс (Ирландия), профессор Высшей музыкальной школы Цюриха Лоуренс Пауэр (Великобритания), профессор Берлинского университета искусств Вильфриед Штреле (Германия), основатель Kronberg Academy of Music Раймунд Тренклер (Германия), доцент МГК и солист «Солистов Москвы» Роман Балашов и альтист Максим Рысанов (Украина-Великобритания).

Жюри также раздало специальные призы:

Специальный приз за лучшее исполнение русского автора — Александр Татаринов (Россия)

Специальный приз за лучший ансамбль — Павел Романенко (Казахстан), Евгений Румянцев (Россия) и Андрей Скрипкин (Россия)

Специальный приз лучшему иллюстратору, концертмейстеру — Ксения Башмет (Россия)

Специальный приз имени Олега Когана за лучшее исполнение концертной симфонии Моцарта — камерному ансамблю «Солисты Москвы»

Дополнительный приз за высокий профессионализм от Юрия Башмета — Наталья Никитенко, Елена Никитенко и Денис Власенко

Специальный приз за лучшее исполнение обязательного произведения на первом туре — Каролина Эррера (Россия-Германия)

Специальный приз от «Башмет-Центра» (концерт в зале) - Александр Татаринов (Россия)

На гала-концерте лауреатов в зале «Филармония-2» в первом отделении камерный ансамбль «Солисты Москвы» играл с обладателем второй премии Александром Татариновым концертную симфонию Моцарта. Во втором отделении прозвучал с оркестром «Новая Россия» п/у Дениса Власенко концерт для альта с оркестром Уильяма Уолтона (солировал обладатель второй премии Павел Романенко) и концерт Белы Бартока для альта с оркестром (солист — обладательница первой премии Каролина Эррера).



Александр Татаринов

Таким образом, подведением итогов альтового конкурса завершился весь фестиваль в честь 65-летия Юрия Башмета.



Юрий Башмет вручает спецпремию «Солистам Москвы»



Юрий Башмет и Ксения Башмет



Вторая премия разделена между Александром Татариновым и Павлом Романенко



Cолирует обладатель второй премии Павел Романенко