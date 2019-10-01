Баста перел «На заре» вслед за Brainstorm и Монеточкой

Не так давно «Альянс» представил клип «На заре», что вызвало новую волну интереса к этой песне.

Баста не первый артист, в репертуаре которого появился кавер «На заре». В 2010 году эту песню перепела латвийская группа Brainstorm, а совсем недавно свою версию главного хита «Альянса» представила Монеточка.



Баста - На заре

В отличие от предыдущих кавер-версий, вариант Басты обходится без фальцета в припеве. Кроме того, рэпер полностью сохранил оригинальный текст, не добавляя к нему никаких дополнительных куплетов. Основа аранжировки «Альянса» сохранена в неизменном виде.