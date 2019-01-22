Хиты The Beatles прозвучат в симфонической аранжировке

«Let it be. The Beatles symphony» - уникальное трибьют-шоу, где легендарная классика рока зазвучит в современной симфонической аранжировке.

Гитарные соло и виолончельные риффы, аутентичный вокал ливерпульской четверки и фирменный бит - все это, в сочетании с неподражаемым дирижёрским стилем Ульфа, обратит концертный зал в невероятную музыкальную рок-историю, наполнив его вечными мелодиями битлов.

Живое исполнение шведской трибьют-группой в сопровождении симфонического оркестра хитов Леннона и Маккартни предоставит возможность каждому зрителю этого яркого шоу еще раз обрести в себе битломана.

Легендарный композитор и дирижер Леонард Бернстайн, прослушав песни The Beatles однажды сказал: «Эти парни являются лучшими композиторами со времен Франца Шуберта».

Дирижер Ульф Ваденбрандт является основателем и художественным руководителем Шведского симфонического оркестра. Российской публике он хорошо известен благодаря своим концертам с группой Ария и Дмитрием Маликовым. Вместе с Арией и программой «Классическая Ария» маэстро за 2016-2018 годы проехал почти всю Россию, все концерты масштабного тура проходили с неизменными аншлагами.