Хиты The Beatles прозвучат в симфонической аранжировке

25 января на сцене Конгресс-Центра им. Плеханова состоится премьера трибьют-шоу «Let it be. The Beatles symphony». В сопровождении Академического Большого концертного оркестра им. Ю.Силантьева под управлением именитого шведского дирижера Ульфа Ванденбрандта популярная шведская группа «Liverpool» исполнит хиты The Beatles.