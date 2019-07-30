Кэти Перри признана виновной в плагиате

По данным журнал Billboard, жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса (штат Калифорния) сошлось во мнении относительно того, что певица при создании своего произведения умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Маркуса Грея по прозвищу Flame. Эту композицию артист записал в 2008 году вместе с другим исполнителем в жанре хип-хоп - Lecrae (полное имя - Лекрей Мур).

Вместе с самой Перри виновными в плагиате признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J (настоящее имя - Джордан Хьюстон), исполнивший один из куплетов песни Dark Horse, а также звукозаписывающая компания Capitol Records. Издание отмечает, что теперь суду предстоит определиться с мерой пресечения для нарушителей авторских прав.

По данным Billboard, иск против Перри Маркус Грей подал в 2014 году вместе с соавторами песни Joyful Noise. Они настаивали на том, что певица скопировала из их композиции как ритмический, так и мелодический рисунок звучания инструментов.



ТЕКСТ