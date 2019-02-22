Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой

Сообщалось, что Примадонна даже пережила операцию на сердце и сейчас проходит курс реабилитации в преддверии грандиозного юбилейного концерта 17 апреля. Максим Галкин рассказал Super о реальном положении дел.
— Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование... Это абсолютный бред, у нас все хорошо, — обнадежил он фанатов Аллы Борисовны.
Максим Галкин и Алла Пугачева
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