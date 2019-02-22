Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой

«С наступающим Новым Годом! Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от ВОЙН и ВРАНЬЯ, от греховной ГОРДЫНИ и ложных АМБИЦИЙ. Пусть всегда будет МАМА,пусть всегда будет ПАПА, пусть всегда будет МИР!!!» - написала Пугасева в instagram и разместила фото Лизы и...