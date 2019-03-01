Майкла Джексона опять обвиняют в растлении детей

В телепрограмме Виктории Дербишир 36-летний Уэйд Робсон рассказал, что всемирно известный поп-певец совершал над ним сексуальные действия, начиная с 7-летнего возраста, а в 14 лет попытался его изнасиловать.





Второй мужчина, 40-летний Джеймс Сейфчак, рассказал в той же программе, что Джексон совершал действия растлительного характера, когда ему было от 10 до 14 лет.

Эти же самые обвинения Робсон и Сейфчак проговаривают в документальном фильме "Покидая Неверлэнд", который был снят британским телеканалом Channel 4 и американским HBO и в конце января 2019 года был показан в США на фестивале Sundance. В Британии его покажут на будущей неделе.

Семья Джексона заявляет, что нет ни одного свидетельства, которое подтверждало бы правдивость их заявлений.