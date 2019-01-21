Майкла Джексона снова обвинили в домогательствах

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Танцор Уэйд Робсон утверждает, что подвергался насилию со стороны поп-исполнителя Майкла Джексона на протяжении семи лет.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Sun.

Уточняется, что это произошло, когда ему было семь лет.

Майкл Джексон
Майкл Джексон

Свою историю он рассказал в новом документальном фильме «Покидая Неверленд». В картине также будет представлено интервью еще одного мужчины, который также заявляет о домогательствах со стороны музыканта.

Как отмечается, Робсон уже подавал в суд на певца в 2013 году, требуя возмещения ущерба на сумму £1, 2 млрд (около $1,5 млрд). Однако иск был отклонен.

Наследники Майкла Джексона уже выступили против нового фильма «Покидая Неверлэнд».

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