Майкла Джексона снова обвинили в домогательствах

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Sun.

Уточняется, что это произошло, когда ему было семь лет.



Майкл Джексон

Свою историю он рассказал в новом документальном фильме «Покидая Неверленд». В картине также будет представлено интервью еще одного мужчины, который также заявляет о домогательствах со стороны музыканта.

Как отмечается, Робсон уже подавал в суд на певца в 2013 году, требуя возмещения ущерба на сумму £1, 2 млрд (около $1,5 млрд). Однако иск был отклонен.

Наследники Майкла Джексона уже выступили против нового фильма «Покидая Неверлэнд».