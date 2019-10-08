Николай Басков окружен танцорами в «Сердце на сердце»

Музыку к песне написала композитор и автор многочисленных хитов Виктория Кохана. После большой премьеры на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга-2019» и яркого выступления на конкурсе «Новая Волна 2019» в Сочи песня покорила не только радиослушателей, но и многомиллионную телеаудиторию. Пришло время представить клип.

Режиссёром видео выступил Сергей Ткаченко: «С песнями на стихи Михаила Гуцериева очень интересно работать. Благодаря стихам и его потрясающим образам мы всегда оказываемся в самых разных местах! И сейчас попали в диско 80-х…»

«Сердце на сердце» — девятая совместная работа Николая Баскова и Михаила Гуцериева. И это девятый клип, который режиссёр Серёжа Ткаченко снимает для Николая. Творцы уверены, что это совпадение — на удачу.



Николай Басков

«Сергей — один из самых уважаемых мною клипмейкеров, и мы стремились сделать что-то оригинальное, чего ещё никогда не было в моих клипах, — говорит Николай Басков. - Я очень рад, что клип бьёт сильнейшей энергией через край: энергией музыки Виктории Кохана и стихов Михаила Гуцериева, с которым мы давно сотрудничаем. Мы стремились максимально использовать возможности танцевального жанра, когда певец голосом выражает эмоции, а танцор через пластику доносит смысл стихов», — так певец оценивает эту работу.

От буйства красок и количества танцев на экране у неподготовленного зрителя может просто закружиться голова. Вог, брейк-данс, джаз-модерн, электрик буги — все эти современные стили, исполненные лучшими хореографами и танцорами.