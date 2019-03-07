Режиссер «Покидая Неверлэнд» задумался о продолжении

Об этом сообщила газета The Sun. Режиссер Дэн Рид напомнил, что пока еще своими воспоминаниями не поделились Джордан Чандлер и Гэвин Арвизо. Джексона обвиняли в растлении этих мальчиков в 1993 и 2003 годах.



Дэн Рид

Рид пояснил, что хотел бы восстановить все данные уголовного процесса с участием Джордана Чандлера. Тогда родители 12-летнего подростка отозвали обвинения после того, как Джексон заплатил им несколько миллионов долларов за молчание.

«Это два фильма, которые я хотел бы снять. Но Джордан и Гэвин должны сами сделать первый шаг», — пояснил режиссер.

Двухсерийный фильм «Покидая Неверлэнд» показал телеканал HBO. Обе серии представляют собой рассказы двух предполагаемых жертв Майкла Джексона: Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака. По словам последнего, певец растлил его, когда ему было всего 10 лет. Премьеру фильма в России покажет Первый канал 15 и 16 марта в ночном эфире.