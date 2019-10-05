«Сказка о царе Салтане» в Большом театре

Режиссёр-постановщик новой версии этой оперы Алексей Франдетти в своём интервью перед премьерным показом говорил, что перед ним была сложная задача. Ему надо было как бы усидеть сразу на нескольких стульях, имея в виду и детскую зрительскую аудиторию, и взрослую. Важно было, по словам режиссёра, не потерять внимание детской аудитории, поэтому на сцене каждые три минуты должно было что-то красочное, активное происходить. Взрослым зрителям, как говорит режиссёр, предназначен пласт сложных взаимоотношений героев, которые восходят к тексту А.С. Пушкина и отражены в либретто оперы. Это семейная драма, а также история мальчика, который растёт в неполной семье, - продолжает режиссёр, - сомневаясь, хватит ли ему таланта соединить всё это.



Царица Милитриса - Ольга Селиверстова. Князь Гвидон – Бехзод Давронов.

Сценографом новой постановки «Салтана» выступил Зиновий Марголин, оформлявший в Большом театре в 2010 году оперетту «Летучая мышь» И. Штрауса, в 2013 году оперу «Князь Игорь» А. Бородина, в 2015 году оперу «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта. И вот теперь опера «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова на прославленной сцене Большого театра в сценографии опытного художника-постановщика Зиновия Марголина.

Как известно, «Салтан» относится к излюбленному композитором Н. Римским-Корсаковым сказочному жанру. Музыка оперы создаёт ощущение затейливости, узорчатости, искусности, по словам Асафьева, исключительной звуко-свето-красочной изобразительности, представляющей богатейшую почву для проявления. Тем не менее, в новой постановке оперы, в первых картинах её, это не нашло отражения. Музыкальная красочность изобразительности беспомощно рассыпалась при столкновении с огромной конструкцией, которая по ходу действия то опускалась, то поднималась, по типу подъёмного моста. Эта деталь оформления, которую никак не хочется назвать декорацией, имела отверстие, очень напоминавшее вход для мышки-норушки, но в спектакле это была дверь для персонажей оперы. Оказывается, это была крышка огромной шкатулки, которая неуклюже и со скрипом двигалась на сцене. Какие истоки питали воображение художника-постановщика Зиновия Марголина при создании этого конструктивистского «чуда», остаётся загадкой, но уж никак не пушкинские и не затейливо-музыкальные от композитора.



Сцена из спектакля

В сценографическом решении спектакля мир старины обезличен и вообще никак не обозначен, исключая старинные русские костюмы, с великой любовью и мастерством воссозданные художницей Викторией Севрюковой. Предвосхищая показ своей вдохновенной работы, художница очень образно рассказала прессе о том, как она создавала свои шедевры.



Первый корабельщик – Максим Пастер

Более счастливой оказалась судьба мира Князя Гвидона (Илья Селиванов), который обосновался со своей матушкой, Царицей Милитрисой (Мария Лобанова) на острове Буян. И тут уж фантазия и мастерство художников-оформителей ярко проявились в показе всей волшебной красоты прекрасного города, сотканного как бы из тумана. В этих картинах соединились А. Пушкин, воспевший Петербург, и Н. Римский-Корсаков, истинный петербуржец.

Не отступая от сюжета, явились Тридцать Три Богатыря. Была и волшебная Белка с огромными золотыми орехами, были и ловкие Шмели в положенный момент под знаменитую музыку. Был и захватывающий поединок Царевны Лебедь и Демона, исполненный цирковыми артистами. Все эти новации не противоречили основному действию, а, наоборот, дополняли его. Опера-то - cказка!



Повариха – Светлана Лачина. Сватья баба Бабариха – Ирина Долженко. Ткачиха – Юлия Мазурова.

Певческий состав этой оперы был достаточно ровным, на высоком профессиональном уровне, как в вокальном отношении, так и драматически весьма убедительным. Тон задали с самого начала Ткачиха (Екатерина Воронцова), Повариха (Евгения Васильчук) и Сватья баба Бабариха (Евгения Сегенюк). Царь Салтан (Александр Маркеев) и Царица Милитриса (Мария Лобанова) соответствовали сказочным представлениям о героях такого ранга. Прекрасней и всех милее была Царевна Лебедь (Анастасия Сорокина), пленившая публику не только своей красотой и грацией, но и чарующим голосом. Под стать ей был Князь Гвидон (Илья Селиванов), и собой хорош, и пел прекрасно. Сказка состоялась!



Сцена из спектакля

Для такого масштабного действа, как опера «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, маловатой показалась Новая сцена Большого театра. Особенно это было заметно, когда на сцену вышел знаменитый хор Большого театра, руководимый главным хормейстером Валерием Борисовым.

Дирижировал спектаклем Туган Сохиев, он же и постановщик его. Манера дирижёра отличалась, как всегда, умеренностью и аккуратностью, а хотелось яркости, блеска, увлечённости, даже риска. Увы, этого не было, видимо, не дано. А ведь музыкальный материал позволяет развернуться во всю мощь, если она есть.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр