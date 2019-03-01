Валерия: Я плачу от восторга!

В интервью «Говорит Москва» Иосиф Пригожин отметил, что мат во время публичных выступлений недопустим. «Я считаю, что за мат в публичных местах как хайп нужно штрафовать от 10 миллионов рублей. Не на 50 тысяч! Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три...