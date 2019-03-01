Валерия: Я плачу от восторга!

Во всех городах Валерию ждали переполненные залы и овация публики, причем не только русскоязычной.
Вот и завершился наш тур Вена-Париж-Милан. Дорогие мои, счастье меня переполняет. Спасибо всем, кто участвовал в организации концертов, кто помогал и поддерживал на разных уровнях. Спасибо моему любимому коллективу музыкантов. От всего сердца благодарю Aeroflot за неоценимую помощь и дружбу. Спасибо всем моим фантастическим зрителям. Друзья, вы делаете мою жизнь счастливой и наполняете её особым смыслом. Люблю вас бесконечно!
Особенно впечатлил Валерию прием публики в Париже.
Париж, я плАчу от восторга - просто не ожидала такого приёма. Спасибо огромное за счастье петь для вас, мои любимые прекрасные зрители. Удивительно, что на концерте были не только парижане, но и гости из других городов и стран. После концерта, на автографсессии, общаясь со зрителями, имела возможность лучше понять тех, кто был со мной в зале. На каждое моё выступление европейского тура приезжают мои поклонники, в том числе, и из Украины, так как мы разделены политическими барьерами, и я не имею права там выступать, а зрителям этого очень хочется. Сколько же счастья я вчера испытала!!!
Во всем туре Валерию поддерживала семья.
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