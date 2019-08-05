Владимир Шахрин пожаловался на травлю в интернете

Музыканты поднялись на сцену ровно в 14:00, как раз тогда, когда в столице началась несанкционированная властями «Прогулка по бульварам». На акции протеста задержали более 1000 человек.

Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай» отказались от участия в этом концерте. Макс Покровский и его «Ногу свело» также отказались. Но «Чайф» и «Сплин» приняли участие в концерте.

Пресс-атташе «Чайфа» Марина Залогина была вынуждена закрыть для комментариев официальные страницы группы в социальных сетях, где пользователи обвиняли музыкантов в поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и Московской городской избирательной комиссии, не зарегистрировавшей независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. «Чайф» проклинали, обещали больше никогда не слушать их музыку и никогда не ходить на их концерты.



Владимир Шахрин

Я вообще не понимаю, чего люди так возбудились? Потому что в этот день проходил Пикник «Афиши», но музыкантам, игравшим там, никто не предъявляет никаких претензий. Футбол был, и тоже люди пошли, - говорит Владимир Шахрин.

В беседе с порталом 66.ru музыкант рассказал, что после концерта в сообщества группы в соцсетях пришло много новых подписчиков, которые сразу же начали писать оскорбительные комментарии. В частности, артиста обвинили в том, что 3 августа он выступал на фестивале, но не участвовал в несанкционированных акциях в Москве.

"На самом деле, это интернет-террор. Эти люди — борцы за демократию и свободу слова? Но свобода слова — это разные мнения. Честно скажу: мы приезжаем в Москву примерно раз в три месяца. Мне нравится то, что там происходит. Чистый, комфортный, благоустроенный и безопасный город. По сравнению с тем, что было двадцать лет назад… У меня лично нет претензий к Собянину. У вас есть? Выходите. Я-то чего должен туда идти? С какого перепугу? Екатеринбуржцу пойти за какие-то московские выборы?", — отметил Шахрин.

Про отказ Кортнева принимать участие в этом фестивале Шахрин высказался так:

Я понимаю, что вся его команда сами ходили на эти митинги. Они москвичи. И он посчитал нужным быть с ними. Это московская история.

Владимир Шахрин опроверг информацию, что фестиваль готовили срочно, чтобы оттянуть аудиторию от акций протеста, однако признался, что сам вывесил афишу концерта только за три дня до его проведения:

С нами договаривались за две недели. Там в парке уже третью неделю каждые выходные Министерство торговли проводит праздники. Там был день тортов, день гамбургеров. Теперь вот день шашлыка. Мы у себя на стене за три дня вывесили анонс, потому что, условно говоря, только за три дня стало окончательно ясно, что фестиваль будет.

Как подчеркнул артист, происходившее в столице — сугубо "московская история", к которой он как екатеринбуржец не имеет отношения. Кроме того, он признался, что организаторы несанкционированных митингов ему "несимпатичны". Он также высказался на тему стереотипа, что рок - это музыка протеста.

Во-первых, мы не были протестной группой. Во-вторых, почему все решили, что рок-музыка — это музыка протеста? К поп-музыкантам, к джазовым музыкантам, к инди-музыкантам никто претензий не предъявляет. Почему-то мы должны до сих пор, сорок лет, и все на баррикады залезать и бороться. Я тебе скажу, каким был наш протест. Дайте нам свободу слушать музыку, какую мы хотим. Играть музыку, какую хотим. Читать книги, какие хотим. Смотреть фильмы, какие хотим. Общаться с людьми, с которыми мы хотим. Ездить по миру, куда мы хотим. У меня все это есть. Я не понимаю, что дальше? Что они имеют в виду под словом «свобода»? Они же не говорят, какой свободы им не хватает. Ну, не хватает, пусть идут ее добиваются. Потому что абсолютной свободы не существует. Совершенной государственной системы не существует. Государство во всем мире — это тоталитарная машина. И это всегда несправедливость по отношению к одним или другим.