Брат Билли Айлиш ответил клеветникам про «блат»

По информации Billboard, публикация "тролля" позже была удалена, но слова О’Коннелла остались.

"Наши родители (Мэгги Бэйрд и Патрик О'Коннелл) никогда не могли полностью финансово поддержать нас, снимаясь в кино. Папа работал на стройке по 12 часов семь дней в неделю, а мама преподавала. А еще они подарили нам любовь, но никого не знали в индустрии звукозаписи", — написал Финнеас.



Билли и Финнеас

Он подчеркнул, что погасил ипотеку родителей, а Билли Айлиш платит им зарплату за то, что мама и папа ездят с ними по гастролям и помогают.

"Они много раз говорили нам, что будут работать на нас бесплатно", — уточнил музыкант.

По его словам, ненавистники ошибаются, обвиняя его и Билли в "нечестных" успехах.

В этом году брату и сестре удалось стать лауреатами многих престижных премий, в том числе пяти "Грэмми", а также выступить на церемонии "Оскар" и записать песню для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".