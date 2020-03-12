«Мазепа» Чайковского исполнен в Большом театре

Мазепа, Кочубей, Мария… Давние исторические события, происходившие на Украине в начале XVIII века во время правления императора Петра I. Первоисточник, основf этой оперы - поэма «Полтава» А.С. Пушкина, написанная поэтом в 1828 году. Охват исторических событий в поэме впечатляет. Это и Полтавская битва, столь важная для России, и события времени царствования императора Петра I, и трагическая история любви престарелого гетмана Мазепы и юной Марии, и трагедия Кочубея и его семьи… Все сюжетные линии поэмы, а каждая из них могла бы стать основой отдельной оперы, переплетены, как, впрочем, это бывает и в реальной жизни.

Опера «Мазепа» П.И. Чайковского на сцене Большого театра не ставилась с 2004 года. Тогда опера прошла 17 раз, и вот теперь - концертное исполнение на Исторической сцене Большого театра. Опера возвращается в репертуар театра. Первое же представление оперы «Мазепа» на сцене Большого театра состоялось в 1884 году.

Концертное исполнение опер сейчас довольно популярно. На этот раз Историческая сцена декорирована тканью занавеса Большого театра. В глубине сцены разместился хор. Основное пространство сцены отдано оркестру, перед которым осталась небольшая кромка сцены, предназначенная солистам, которые должны были донести до зрителя содержание этой очень непростой оперы.

Прозвучала увертюра, поразившая глубиной, первозданностью, величием под управлением дирижёра Тугана Сохиева, музыкального руководителя постановки, народного артиста Республики Северная Осетия-Алания.

Первое действие открыл хор, руководимый Валерием Борисовым, главным хормейстером театра, народным артистом России.

Мария (Анна Нечаева) поёт свою песнь любви, обращённую к старику Мазепе: «Старик меня приворожил! Люблю его душою пылкой!» - поёт Мария. Она во власти всепоглощающей страсти, сила которой ей непонятна: «Какой-то властью непонятной я к гетману привлечена, судьбой нежданной, безвозвратной ему я в жертву отдана!» В этих словах уже знание всего того, что ей предстоит пережить.

Андрей (Дмитрий Головнин) любит Марию, но знает о её страстном чувстве к гетману Мазепе, и предвидит трагический конец этой истории: «Бедная Мария, ты погибнешь жертвой страсти…»

Гетман Мазепа (Эльчин Азизов, народный артист Азербайджана) - гость в доме Кочубеев. Партию Кочубея исполнил Денис Макаров, заслуженный артист России. Гетмана Мазепу Кочубей принимает с почестями, гордясь оказанной честью. По желанию Мазепы, поют песни и затевают пляски. Мазепа доволен: «По старому обычаю люблю я песни вместе с пляской удалою».

Но на уме у Мазепы другое: «Отдай Марию за меня, её люблю я всей душой!» Никакие доводы не удерживают Мазепу: ни его возраст, ни то, что Мария его крестница (разрешенье выпросит у церкви), а согласие невесты он уже получил. Разговор доходит до ссоры. И уже Кочубей вопрошает Мазепу: «Как мог ты забыть честь и совесть?»

Конфликт нарастает. Уже они готовы применить оружие. Мария разнимает врагов: «Отец! Пан гетман! Прекратите ссору!» Ей предстоит сделать выбор между Мазепой и семьёй. На призыв Мазепы «Моя ли ты?» Мария отвечает: «Твоя!».

В доме Кочубея оплакивают уход дочери, но зреет план отмщенья коварному Мазепе: открыть царю Петру I подлые планы измены гетмана. Андрей вызвался доставить донос царю. Так всё и сделали. Только царь не поверил доносу, и пружина событий стала раскручиваться в обратном направлении. Теперь истерзанный Кочубей томится в темнице, ожидая казни.

В своём дворце Мазепа делает распоряжение о казни Кочубея. Это способ для него усиления и утверждения своей власти. «Умрёт безумный Кочубей. Спасти нельзя его», - таков вердикт Мазепы. Планы гетмана простираются до владычества Украиной, о чём поведал он Марии. Украина должна стать независимой державой. Мария в восторге: «Ты будешь царь земли родной».

Все эти кровавые события происходят на фоне украинской природы, о которой поёт Мазепа. Знаменитые стихи А.С. Пушкина «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звёзды блещут…» говорят нам о красоте мира, о гармонии в природе, но в мире людей отсутствует эта гармония, повергая их в пучину лжи, крови, смерти.

Очень впечатлила сцена дуэта Любови, матери Марии (Агунда Кулаева) и Марии, когда мать просит дочь спасти отца, но уже поздно. Утром был казнён несчастный Кочубей. Мария не смогла отвести казнь от своего отца. Разум её помутился. Она не узнаёт Мазепу. Умирающего Андрея Мария принимает за ребёнка, убаюкивает его.

Трагические страницы нашей истории отражены в опере великого П.И. Чайковского. Концертное исполнение этого произведения показало, сколь богат музыкальный материал этого произведения, достойного полноценного сценического воплощения.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Снежана ЮРЧЕНКО