Rolling Stones подадут в суд на Трампа за использование их песен

Как говорится в заявлении группы, адвокаты музыкантов совместно с американской организацией по защите авторских прав Broadcast Music, Inc. (BMI) работают над тем, чтобы не допустить дальнейшего незаконного использования композиций.



The Rolling Stones

На прошлой неделе на предвыборном митинге Трампа в Тулсе, штат Оклахома, звучала песня группы You Can't Always Get What You Want ("Ты не всегда получаешь то, что хочешь").

Эта же песня была использована во время предыдущей кампании Трампа в 2016 году.

"Роллинг Стоунз" не поддерживают Дональда Трампа," - написали тогда музыканты в "Твиттере".

В свежем заявлении представителей группы говорится о необходимости предпринять дальнейшие шаги, чтобы не допустить использования Трампом композиций "Роллинг Стоунз" в ходе его кампании, поскольку прежнее письменное предупреждение о нарушении им авторских прав было проигнорировано.

Авторское общество BMI от имени рок-группы предупредило предвыборный штаб Трампа, что использование их композиций без разрешения означает нарушение лицензионного договора и повлечет за собой правовые действия.

В июне семья рок-музыканта Тома Петти выпустила схожее письменное предупреждение в адрес предвыборного штаба Трампа с требованием прекратить продолжение противоправных действий после того, как на митинге в Тулсе прозвучала песня I Won't Back Down.