Rolling Stones подадут в суд на Трампа за использование их песен

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Британская рок-группа "Роллинг Стоунз" предупредила президента США Дональда Трампа, что ему грозит судебный иск, если он продолжит использовать их песни в ходе своей предвыборной кампании.

Как говорится в заявлении группы, адвокаты музыкантов совместно с американской организацией по защите авторских прав Broadcast Music, Inc. (BMI) работают над тем, чтобы не допустить дальнейшего незаконного использования композиций.

The Rolling Stones
The Rolling Stones

На прошлой неделе на предвыборном митинге Трампа в Тулсе, штат Оклахома, звучала песня группы You Can't Always Get What You Want ("Ты не всегда получаешь то, что хочешь").

Эта же песня была использована во время предыдущей кампании Трампа в 2016 году.

"Роллинг Стоунз" не поддерживают Дональда Трампа," - написали тогда музыканты в "Твиттере".

В свежем заявлении представителей группы говорится о необходимости предпринять дальнейшие шаги, чтобы не допустить использования Трампом композиций "Роллинг Стоунз" в ходе его кампании, поскольку прежнее письменное предупреждение о нарушении им авторских прав было проигнорировано.

Авторское общество BMI от имени рок-группы предупредило предвыборный штаб Трампа, что использование их композиций без разрешения означает нарушение лицензионного договора и повлечет за собой правовые действия.

В июне семья рок-музыканта Тома Петти выпустила схожее письменное предупреждение в адрес предвыборного штаба Трампа с требованием прекратить продолжение противоправных действий после того, как на митинге в Тулсе прозвучала песня I Won't Back Down.

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