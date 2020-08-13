В «21 год на эстраде» Монеточка выпустит новый альбом

На YouTube-канале певицы Монеточка вышел биографический фильм-концерт «21 год на эстраде». В нем Лиза Гырдымова собрала не только фрагменты своего шоу 1 июня 2019 года в Зелёном театре, но и домашние видео, на которых запечатлена ребёнком в кругу семьи. Кроме этого, в документалку включены запись выступления с Noize MC.

«А сегодня хочу показать архивы с откопанной из-под кровати видеокассеты с детскими хрониками и съёмками моего дэрэ — 21 год на эстраде как никак!», - прокомментировала Монеточка.



Монеточка

«Ну что ж, ребятки, пора начать делиться с вами хорошими новостями. 3 ноября в Москве и 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут первые наши концерты за долгое время – на них будет исполнен новый альбом!» – написала Монеточка в соцсетях.