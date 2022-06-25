В театре Сац поставят Пелевина с АR-технологиями

Опера «Любовь к трём цукербринам» – уникальный эксперимент.

В спектакле сочетаются многочисленные передовые разработки: живой театр, ультра-современные компьютерные и визуальные системы, технологии добавленной (AR) реальности, динамические голограммы, «умный» компьютерно-синтезированный звук. На территории музыкального театра подобные опыты осуществляются впервые. В результате возникает новая театральная реальность, где разные виды искусства – театр, литература, музыка – в сочетании друг с другом, новейшими технологиями, последними достижениями науки и IT-сектора создают некую метавселенную, которая может дать ответы на важнейшие вопросы мироустройства современной технологичной жизни.



Музыкальный театр им.Н.Сац

Спектакль продолжается 1 час 20 мин. и исполняется без антракта.

В основу идеи футуристической трилогии «Я, робот» и AR-оперы «Любовь к трем Цукербринам» легли тексты крупнейшего российского писателя современности Виктора Пелевина, который с разных сторон рассматривает одну и ту же тему: болезненное столкновение человеческого сознания и искусственного разума, их сложные взаимоотношения. Тема взаимодействия искусственного интеллекта и человека и станет главной и в трилогии, и в опере «Любовь к трем цукербринам», автором идеи и режиссером которой стал художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян.

Впервые академический оперный театр обратился к прозе Виктора Пелевина, как к литературному первоисточнику музыкальной постановки (автор либретто выразил желание остаться неузнанным. Театр с уважением принял эту позицию и просит представителей СМИ также тактично отнестись к воле создателя текста оперы). Новую партитуру по заказу Театра имени Наталии Сац написал уже завоевавший признание композитор нового поколения Константин Комольцев. И впервые важнейшим элементом оперного спектакля станут компьютерные AR-технологии (англ. augmented reality, AR — «дополненная реальность»).





«Мы уже много лет живем наполовину, а, может, и на две трети в виртуальном пространстве, в мире социальных сетей, и все больше зависим от них, при этом даже не успевая осознать степень этой зависимости. Но большие писатели ХХ-го/начала XXI-го века начали формулировать эти проблемы уже давно. При помощи текстов выдающегося писателя-мыслителя современности Виктора Пелевина мы можем попробовать уже сегодня, когда предсказанное будущее стало реальностью, задать себе вопросы: а мы разобрались с тем, как эти этические и гуманистические проблемы решать?», – говорит Георгий Исаакян.

Важнейшей составляющей футуристической трилогии «Я, робот» станут современные технологии. Во многом их использование – настоящий эксперимент, прорыв в сочетании живого театра и ультра-современных компьютерных и визуальных систем: технологии добавленной (AR) и виртуальной (VR) реальности, динамических голограмм, «умного» и компьютерно-синтезированного звука и многих других передовых разработок. На территории музыкального театра эти опыты будут одними из первых – и даже в принципе первыми в своем роде. В результате такого уникального эксперимента возникнет новая театральная вселенная, где разные виды искусства – театр, литература, музыка – в сочетании друг с другом, новейшими технологиями, последними достижениями науки и IT-сектора дадут некий магический четвертый результат, в котором и содержатся ответы на важнейшие вопросы современности.

Мировая премьера футуристической трилогии «Я, робот» и AR-оперы по роману Виктора Пелевина «Любовь к трем цукербринам» станет вехой в культурной жизни Москвы и России, впервые подняв в российском музыкальном театре вопросы взаимодействия человека и искусственного интеллекта и впервые использовав на музыкальной сцене новейшие научные разработки и технологии современного мира.

Важно, что появится этот спектакль в Театре имени Наталии Сац, первом и до сих пор единственном в мире профессиональном музыкальном театре для детей и юношества, имеющем полувековые традиции доверительного разговора на самые острые темы с подрастающим поколением, с теми, кто завтра будет принимать самые важные для общества решения.

Постановка осуществлена с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».