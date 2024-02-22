Александр Шоуа поздравил солистку «Непары» с сольной премьерой

Певец также прокомментировал слухи, вызванные сольным релизом солистки, и пригласил всех на свой юбилейный концерт.

«Они знакомы давно», «Плачь и смотри», «Другая причина», «Милая» – эти песни группы «Непара» у всех на слуху. Слова «Просто здравствуй, просто как дела» прочно вошли в мемы, а «Милую» ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» назвали любимой песней мэра Москвы Сергея Собянина.



В студии прозвучали знаменитые хиты «Непары»

«Радуют сердца эти два кольца» – просто хит прошлого года в связи с открытием БКЛ», – заявили «Мурзилки» во время живого выступления артистов в своей студии. «А еще, благодаря песне «Милая» нас уже относят к свадебным коллективам», – пошутил Александр Шоуа.

Кроме нетленных хитов музыкант порадовал слушателей настоящим эксклюзивом – треком «Притяжение», впервые исполненным вживую. Даже официальной премьеры у песни еще не было. Релиз состоится 29 февраля, сообщил Александр Шоуа. В тот же день он вместе с группой «Непара» выступит на большом концерте в честь своего 50-летия в «Крокус Сити Холле».

«Концерт называется «Полвека». Это не я придумал, а фокус-группа, которая занимается моим визуалом. Кстати, в обычной жизни я совсем другой», – сделал неожиданное признание артист.



Шоуа и «Непара» устроили живой концерт на «Авторадио»

С большим чувством Александр рассказал в эфире о самом дорогом для него подарке на 50-летие, которое он отметил в конце минувшего года. Это был тост, произнесенный его женой, и повторить эти слова непросто.

«Это невозможно собрать в один кулак, только она смогла тогда. В нескольких предложениях она выразила меня целиком, все мое понимание мира вообще. То, что я всегда, 24 часа и 7 дней в неделю, живу для своих друзей. Но она есть в моей жизни и, как мудрая женщина, совершенно спокойно за этим наблюдает. Я думал, она нервничает, оказывается, нет, я должен жить так, как я живу. А моя семья рядом со мной всегда. Обычно она прилюдно не высказывается, а тут на глазах 140 приглашенных гостей произнесла, наверное, самые главные слова в преддверии Нового года», – поделился сокровенным музыкант.



Александр поздравил Дарью Храмову с сольной песней

Есть повод для поздравлений и у солистки «Непары» Дарьи Храмовой. Недавно у нее состоялась сольная премьера песни «Только не уходи». Неужели еще одна солистка группы подумывает о собственном пути?

«Ходят слухи, что вот еще одна бедная, несчастная пташка попала. Я хочу сказать, что это мы попали с ней вместе. Поздравляю, Дашка, тебя с выходом песни! На всю страну говорю – песня действительно очень красивая. И она прозвучит у нас на концерте 29 февраля. Все будет хорошо!» – заявил Александр Шоуа.