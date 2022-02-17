Александр Шоуа: Я боюсь делать популярные песни!

И по сложившейся традиции принес не только торт, но и исполнил вживую свои песни - «Я был не прав», «Мир сошел с ума», «Другая причина», «Может быть», «Плачь и смотри», «Песня о любви». В интервью ведущим шоу «Мурзилки Life» музыкант вспомнил, как все начиналось.

«14 февраля в 2002 году группа «Непара» сыграла свой первый концерт в ресторане «Сливки общества» на Баррикадной. Я был чрезвычайно уверен в себе. Это мне всегда мешало. Удивительно, что прошло 20 лет, а мы еще не потеряли веру в светлое, человеческое. Мы поем все так же о любви. Тогда я и не думал, что это продлится так долго. Но все же я очень рад этому. Аудитория наша постоянно обновляется и это прекрасно».

Артист перечислил тех, кто, по его мнению, сделал группу. Это в первую очередь те, кто вместе с ним неделями сидел в студии и записывал песни - первый и единственный продюсер ансамбля Олег Некрасов и гитарист и аранжировщик Сергей Шанглеров (он же Сергей Шанглер). Также Александр с теплыми чувствами вспомнил о своей первой партнерше Виктории Талышинской, с совместной работой которой и начался взлет «Непары».

«На самом деле, она замечательная девчонка и вопросов к ней никаких у меня никогда в жизни не было. Она очень творческий человек. Она все сделала так, что сегодня это повторить нельзя. Сегодня можно это спеть по-своему, повторить нельзя. Какой-то уникум. Я благодарен за работу с таким уникальным человеком. Но главными были три человека – это Олег Некрасов, Сергей Шанглеров и Александр Шоуа. Эти три чувака, которые в студии сидели и неделями писали песни».

Он также признался в том, что всегда опасался излишней популярности.

«Я всю жизнь боюсь песен, которые становятся очень популярными. Они как будто хоронят музыканта. Сегодня композиция звучит, а завтра нужно сделать что-то, что переплюнет ее успех. А это очень сложно. И я преклоняюсь перед теми, кто несмотря ни на что все же работает и творит».



Александр Шоуа и Дарья Храмова

Не осталась без внимания и тема исчезновения из коллектива певицы Марианны Арутюнян, которая с конца 2020 года вместе с Дарьей Храмовой исполняла женские партии. Оказывается, девушка просто решила отказаться от музыкальной карьеры в пользу давней мечты.

«Марианна выбрала свой долгожданный путь, она ушла в юридическую историю. Я всю жизнь мечтал, чтобы у меня был знакомый юрист. Теперь у нее прекрасный контракт, прекрасное будущее и остались прекрасные друзья».



Александр Шоуа

Ведущие шоу «Мурзилки life» Брагин, Гордеева, Захар обмолвились, что очень скоро у группы выйдет новая песня "Я был не прав". Ее премьера "Непара" устроила прямо в прямом эфире в режиме лайф.

В свою очередь Александр Шоуа в очередной раз подтвердил, что для него в жизни нет ничего важнее сцены.

«Даже когда я еду на моте - я все равно на сцене. Даже когда я один на один с ветром - это все равно какая-то роль. Жизнь же ведь театр, еще Шекспир сказал, а мы в ней всего лишь какие-то актеры. Для меня творчество – это не тоже самое, что ходить на работу, я никогда не мог относится так этому. Каждый концерт имеет свою особенность. Я помню почти все».