«Непара» снова осталась без солистки

Эту новость Дарья Храмова сообщила в соцсетях.

«Уважаемые дамы и господа! В ближайших концертах группы «Непара» меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», - написала Дарья.



Дарья Храмова и Александр Шоуа

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«Стархит» связался с Александром Шоуа и выяснил причины случившегося.

«У коллектива есть темп, ритм, в котором он работает, - заявил Шоуа. - Но Дарья, особенно последние пару лет, всячески пыталась повлиять на него. Она девочка, ей хотелось жить спокойнее, чем живет группа «Непара». Это нельзя оправдать, можно только обосновать. Вчера произошел переломный момент: Дарья предложила отказаться от одной работы и ее не устроила логистика по второй, мол, она очень устает. Все ведь понимают, что это выступления, которые заранее были утверждены. Мне звонит заказчик, у которого большой праздник, и говорит, мол, обязательно хочу, чтобы вы были. Что ему сказать? Кто должен тут принимать решение? Я не начальник, нет, я волшебник, который старается сделать жизнь нашего коллектива как можно лучше. И да — бывает много работы, и это счастье для любого артиста!»

«ИнтерМедиа» напоминает, что группа «Непара» была образована в 2002 году Александром Шоуа и Викторией Талышинской. В 2012-м они объявили о распаде (так как Александр хотел заниматься сольной карьерой), но в 2013-м совершили реюнион, который завершился в 2019-м с окончательным уходом из группы Виктории. В 2020 году в «Непару» были приглашены две новые солистки – Дарья Храмова и Марианна Арутюнян, которая покинула коллектив в 2022-м.