Алексей Глызин мечтает воссоздать группу «Веселые ребята»

«С Сашей Буйновым я встречаюсь на каких-то мероприятиях. Всегда киваем друг другу: «Привет! – Привет!». У нас есть утопическая мечта – воссоздать «Веселых ребят» и устроить гастрольный тур», — заявил Глызин «АиФ».



Алексей Глызин

Он также добавил, что близко общается с певицей Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и семьей Пресняковых. Глызин подчеркнул, что поддерживает общение со многими звездами шоу-бизнеса. Музыкант не стал перечислять всех имен, чтобы не забыть кого-то упомянуть.

Вокально-инструментальный ансамбль «Весёлые ребята» был создан в 1966 году в Москве пианистом и композитором Павлом Слободкиным. Алексей Глызин работал в нем с 1979 по 1988 годы. 8 августа 2017 года ушёл из жизни основатель и бессменный руководитель коллектива Павел Слободкин, возглавлявший его свыше полувека, и ВИА «Весёлые ребята» прекратил существование.