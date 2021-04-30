Билли Айлиш просит держать «Your Power» под контролем

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Билли Айлиш выпустила третий сингл из будущего альбома, это песня и сразу клип «Your Power», снятый снова ею самой (смотреть клип).

Песня посвящена соразмерному применению силы, как нетрудно догадаться. Билли трогательно шепчет просьбу не злоупотреблять своей силой, потому что она может ранить. В мелодии песни ощущаются кантри-оттенки. 80-фунтовая анаконда медленно обвивается вокруг ее тела, не давая ей двигаться, когда она поет: «Держит ли она тебя под контролем? / Чтобы ты держал ее в напряжении, в клетке?»

Клип из тягучих длинных планов снят в калифорнийской Сими-Вэлли.

Billie Eilish
Billie Eilish

«Это одна из моих любимых песен, которые я когда-либо писала. Я чувствую себя очень уязвимой, выкладывая ее, потому что я держу ее так близко к своему сердцу. Речь идет о множестве различных ситуаций, свидетелями или опытом которых мы все были. Я надеюсь, что это может вдохновить на изменения. Постарайтесь не злоупотреблять своей властью», пишет певица в соцсетях.

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