Билли Айлиш просит держать «Your Power» под контролем

Песня посвящена соразмерному применению силы, как нетрудно догадаться. Билли трогательно шепчет просьбу не злоупотреблять своей силой, потому что она может ранить. В мелодии песни ощущаются кантри-оттенки. 80-фунтовая анаконда медленно обвивается вокруг ее тела, не давая ей двигаться, когда она поет: «Держит ли она тебя под контролем? / Чтобы ты держал ее в напряжении, в клетке?»
Клип из тягучих длинных планов снят в калифорнийской Сими-Вэлли.
«Это одна из моих любимых песен, которые я когда-либо писала. Я чувствую себя очень уязвимой, выкладывая ее, потому что я держу ее так близко к своему сердцу. Речь идет о множестве различных ситуаций, свидетелями или опытом которых мы все были. Я надеюсь, что это может вдохновить на изменения. Постарайтесь не злоупотреблять своей властью», пишет певица в соцсетях.
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