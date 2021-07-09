Билли Айлиш рассказала о неразглашении симпатичного парня

«Я не могу дождаться этого. «NDA» - одно из самых моих любимых видео, которое я сняла», - интригует певица.
NDA - это типовая форма соглашения о неразглашении какой-либо информации, как коммерческой, так и частной. Билли Айлиш поет о том, что подписала с симпатичным парнем такое соглашение, и хотя она устала от своей популярности, но ей приятно знать, что тот парень думает о ней и хочет ее спасти, и она даже не прочь, но точно не хочет, чтобы он знал это.
«Билли тут вполне себе узнаваема этим клонированием собственного голоса, хотя и поет про себя «тридцатилетнюю», ужасно уставшую от этой своей успешной жизни, хоть в Кувейт беги. Подростки любят устало ныть о том, что все они уже познали, и очень скучно жить. Зато какой семплированный проигрыш пиццикато, какой потом октавный бас имени Depeche Mode и Wrong! Эта песня точно залетит и в миллионы плейлистов, и в радиоротации», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
Песня «NDA» войдет в будущий альбом «Happier Than Ever», который выйдет 30 июля.
Комменты