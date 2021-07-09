Билли Айлиш рассказала о неразглашении симпатичного парня

Билли Айлиш устроила девичник у себя дома Американская певица Билли Айлиш выпустила новую песню и клип «Lost Cause» (смотреть клип). В ролике, режиссером которого выступила по традиции сама певица, она устраивает вечеринку по «потерянной причине» с подружками у себя дома. Одетые по-домашнему девушки едят, пьют, валяются на кровати, танцуют, играют в Twister и приставку, обливаются цветной пеной и всячески дурачатся.







Песня войдет в новый альбом Билли Айлиш «Happier Than Ever», релиз которого состоится 30 июля. Альбом выйдет также на виниле разных цветов.



Billie Eilish



За 16 часов видео набрало десять миллионов...

Билли Айлиш просит держать «Your Power» под контролем Билли Айлиш выпустила третий сингл из будущего альбома, это песня и сразу клип «Your Power», снятый снова ею самой (смотреть клип). Песня посвящена соразмерному применению силы, как нетрудно догадаться. Билли трогательно шепчет просьбу не злоупотреблять своей силой, потому что она может ранить. В мелодии песни ощущаются кантри-оттенки. 80-фунтовая анаконда медленно обвивается вокруг ее тела, не давая ей двигаться, когда она поет: «Держит ли она тебя под контролем? / Чтобы ты держал ее в напряжении, в клетке?»







Клип из тягучих длинных планов снят в калифорнийской Сими-Вэлли.



Billie Eilish



«Это одна из моих...

Бренд Billie Eilish регистрируют в России Компания Lash Music из США подала заявку на регистрацию бренда Billie Eilish в России. Компании Lash Music на международном уровне принадлежат права на все бренды американской певицы Билли Айлиш.



Согласно документу, товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, что позволяет производить и продавать под этим брендом головные уборы, куртки, носки, обувь, рубашки, рубашки с длинными рукавами, толстовки, толстовки с капюшоном, футболки, худи, шапки-бини и шорты.



Billie Eilish



Заявка на регистрацию бренда Billie Eilish,...

Билли Айлиш и Розалия дали испанской страсти в «Lo Vas a Olvidar» Билли Айлиш и испанская певица Розалия выпустили клип на свой дуэт «Lo Vas a Olvidar» (смотреть клип). Режиссер Nabil поместил обеих певиц в некое затемненное пространство, где они поют то по очереди, то вместе на испанском языке с традиционными заламываниями рук. Обе певицы демонстрируют отменное вибрато, окрашивающее эту интимную тихую балладу яркими красками.







Композиция «Lo Vas a Olvidar» («Забудешь») была написана специально для сериала HBO «Эйфория».



«Эйфория»