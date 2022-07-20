The Chainsmokers впервые в истории даст концерт в космосе

Эндрю Таггарт и Алекс Полл подписали контракт на участие в 2024 году одном из первых рейсов компании World View, занимающейся космическим туризмом, сообщает Associated Press.



The Chainsmokers

Для проведения концерта музыканты будут находиться в специальной герметичной капсуле, прикрепленной к стратостату. Выступление пройдет на высоте примерно 20 миль (32 километра) над землей.







«Мы знаем, что виды Земли и космоса будут невероятными и вдохновляющими, поэтому надеемся использовать этот полет для творчества и будущих проектов», - заявили музыканты The Chainsmokers.

По словам директора компании World View Райана Хартмана, решение выбрать группу для полета связано с возможностью привлечь молодую аудиторию к теме космических исследований. Помимо этого, поклонником музыкантов является его сын.