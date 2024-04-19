Гузель Хасанова удивлена, почему про любовь не «Учат в школе»

Новая песня - возможность узнать совершенно другую Гузель Хасанову — романтичную, позволяющую себе влюбиться и потерять голову от чувств.

Мы не раз задавали себе вопрос, почему в школе нам дают исключительно фундаментальные знания. Жить и любить мы учимся на своих ошибках. Песня «Учат в школе» — попытка разобраться в собственных чувствах и сдать этот экзамен на «отлично», чтобы быть счастливой.



Гузель Хасанова

««Учат в школе» — очень неожиданная для меня самой работа! Предполагаю, что и для моих слушателей. Пожалуй, это смелое разрешение самой себе, понятной зрителям своими глубокими историями и чувствами, быть «такой». Наивной, простосочиненной, капризной и без ума влюбленной. Потому как такое со мной не раз бывало, и мне приятно (хотя не совсем просто) признаться в этом публично себе и слушателю!», - говорит Гузель Хасанова.