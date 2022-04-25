Киркорову и Гагариной запрещен въезд в Эстонию

Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

Отмечается, что запрет на въезд артистам в республику действует до апреля 2027 года. У Киркорова был запланирован концерт на 27 мая в Таллине на ледовой арене "Тондираба". Выступление Гагариной должно было состояться в столице республики 23 сентября.

Киркоров не будет обжаловать решение властей Эстонии.

"Нет. Я никогда не пою назло, я всегда пою на бис. Захотят вернуть - приеду. Сам напрашиваться не буду. Потеряли они", - сказал Киркоров журналистам.







Филипп Киркоров

Певец напомнил, что в мае у него был запланирован концерт в Таллине, которому препятствовали власти прибалтийской страны. "Они не имели права никак снять эти концерты", - подчеркнул он. Киркоров добавил, что ему жаль своих многочисленных поклонников в Эстонии.

Ранее правительство Эстонии запретило въезд в страну артистам из России и Белоруссии, одобряющим специальную военную операцию на Украине. Об этом решении сообщила в четверг журналистам премьер-министр Кая Каллас.

"Каждый должен сделать выбор. Тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, в Эстонии не ждут", - сказала она.