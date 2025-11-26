Комик Варвара Щербакова перепела Губина и Буланову

Обе песни стали саундтреком для комедийного фильма «По-братски», где Варвара Щербакова снялась в главной роли. Работа над песнями стала для Варвары глубоко личным и эмоциональным опытом. Поделившись впечатлениями от записи трека «Ночь», она призналась:

«Спасибо за возможность исполнить эту легенду! Я расплакалась на записи. Надеюсь, вам понравится моя лирическая “Ночь”!»

А о песне «Ясный мой свет» Варвара говорит с теплом и волнением:

«Мне приятно было прикоснуться к классике! Это то, на чем я росла. Круто, что доверили! Надеюсь, не подвела!»

Режиссер картины Филипп Абрютин делится впечатлениями:

«Мы знали, что Варвара — разноплановая и очень талантливая, но то, как она раскрылась в работе над саундтреком, превзошло все ожидания! От комедийных сцен на площадке до глубокого лирического вокала — это действительно уникальный творческий диапазон».



Варвара Щербакова

«Сегодня она смешит зал стендап-выступлением, завтра играет в кино, а послезавтра записывает хиты. Уверена, поклонников ждёт ещё много приятных сюрпризов», — подтверждает со-продюсер и режиссер картины Оксана Лахно.

Работа над музыкальными композициями велась с известным продюсером, который помог сохранить дух оригиналов, но при этом придать им современное звучание, идеально соответствующее настроению комедийного фильма.

Комедия режиссеров Филиппа Абрютина и Оксаны Лахно производства компании «Молодежные инициативы» рассказывает историю двух пар, отправившихся в незапланированное путешествие в северный городок Нежногорье. Варвара Щербакова исполняет роль Вари Бублик — одной из главных героинь картины. «По-братски» в кинотеатрах с 27 ноября.