Манижа выступит в финале «Евровидения» пятой

Итоги жеребьевки Гранд-финала 22 мая 2021:

1. Кипр / Elena Tsagrinou - El Diablo2. Албания / Anxhela Peristeri - Karma3. Израиль / Eden Alene - Set Me Free4. Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place5. Россия / Manizha - Russian Woman6. Мальта / Destiny - Je Me Casse7. Португалия / The Black Mamba - Love Is On My Side8. Сербия / Hurricane - Loco Loco9. Великобритания / James Newman - Embers10. Греция / Stefania - Last Dance11. Швейцария / Gjon's Tears - Tout l'Univers12. Исландия / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 Years13. Испания / Blas Cantó - Voy A Querdarme14. Молдавия / Natalia Gordienko - SUGAR15. Германия / Jendrik - I Don't Feel Hate16. Финляндия / Blind Channel - Dark Side17. Болгария / Victoria - Growing Up is Getting Old18. Литва / The Roop - Discoteque19. Украина / Go_A - Shum20. Франция / Barbara Pravi - Voilà21. Азербайджан / Efendi - Mata Hari22. Норвегия / TIX - Fallen Angel23. Нидерланды / Jeangu Macrooy - Birth of a New Age24. Италия / Måneskin - Zitti E Buoni25. Швеция / Tusse - Voices26. Сан-Марино / Senhit - Adrenalina



Senhit (Сан-Марино) со спецгостем Flo Rida

Любопытно, что фавориты этого конкурса попали в самый конец сет-листа, что дает им дополнительные преимущества. Речь идет об артистах из Сан-Марино, Швеции, Италии и Франции.