Саша Project пыталась покончить с собой

38-летнюю певицу накануне увезли на скорой из квартиры на Севастопольском проспекте, сообщает SHOT. Когда приехали медики, она была уже без сознания. У Саши обнаружили серьёзное отравление. Состояние оценивается как тяжёлое.



Саша Project

Когда врачи приехали по вызову накануне в десятом часу вечера в её московскую квартиру, певица была уже в коме. Рядом с ней нашли несколко пустых упаковок Алпразолама (используется для лечения панических расстройств и тревожных неврозов). Сашу экстренно госпитализировали в реанимацию и подключили к ИВЛ. Сегодня артистку перевели в отделение токсикологии.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Оксана Кабунина-Гинзбург — настоящее имя певицы — родилась в Пензе в 1986 году. Она прославилась песнями «Очень нужен ты» и «Белое платье». Но потом она резко пропала. Оказалось, что певица стала жертвой пластики, пытаясь исправить подбородок, нос и грудь. В результате у певицы возникли проблемы с памятью, зрением, слухом и речью.

В последнее время Саша Project продолжала петь и периодически выступала в Москве.

Ранее сообщалось, что Сашу Project требовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Обращение в Генпрокуратуру и СК отправили представители движения "Ветераны России" после её стрима. Певица во время прямого эфира резко и агрессивно высказывалась о СВО и российских военных.