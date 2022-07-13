Сергей Лазарев поделился новыми песнями и планами в эфире «Авторадио»

«Я очень спокойно отношусь к подобным званиям, потому что все это весьма субъективно, - рассказал шоумен. - И вообще, ко всем премиям отношусь спокойно. Надо делать свое дело и делать его хорошо, что в музыке, что в жизни. Я знаю, что я ответственен за двух своих детишек - за Анечку, и за Никиту. И теперь все, что я делаю в жизни, делаю для них и ради них, и благодаря их любви…»



Сергей Лазарев

Сейчас исполнитель гастролирует со своей программой «Лучшее», но нашел возможность представить радиослушателям вечернего шоу «Мурзилки Live» несколько новых песен из альбома «8» - «Третий», «Ароматам», «Облака», «Танцуй». Для остальной аудитории они впервые прозвучат в живом исполнении осенью в рамках шоу «Я не боюсь». Наблюдать за выступлением Сергея можно было также по видеотрансляции в группе «Авторадио» «ВКонтакте». В эфире Лазарев также рассказал ведущим шоу, как он оценивает успешность новых песен в сегодняшних условиях, когда не все лейблы и площадки работают в прежнем объеме.

«Последние полгода мы находимся в переходном периоде и пока не очень понимаем, что и как. Этот год, наверное, будем перестраиваться, приспосабливаться к новым реалиям. Что касается меня, то я уже записал несколько композиций для нового мини-альбома, который выйдет осенью. Сейчас все в основном EP выпускают, потому что все очень быстро меняется. А чтобы написать хороший нормальный объем, нужен год-полтора. Пока выпустишь, песня уже устареет. Поэтому сейчас лучше делать чаще, пусть и поменьше… Часто бывало так: записываю классные песни и вижу, что у меня пять суперхитов в альбоме, которые можно радийно выпустить. Начинаешь работать по одной песне, потом проходит полгода, выпускаешь вторую — все это достаточно длительно происходит, радио если поставит, то потом фиг снимет. В итоге оставшиеся три классные песни могут так и не дойти до радиослушателей, получается, что они остаются просто альбомными».









Сергей Лазарев

Также певец поделился последними новостями, связанными с его многострадальным проектом - шоу «Я не боюсь», которое изначально должно было состояться в 2021 году, потом было перенесено на апрель 2022-го, а затем и на предстоящую осень. Уже точно известно, что 24 сентября в Санкт-Петербурге шоу состоится, а вот запланированное на 28 сентября выступление в Москве вновь перенесено еще на месяц.

«Москва, я вынужден объявить, что вновь будет перенос, потому что зал «Крокус Сити Холл», в котором мы планируем выступать, закрыт на ремонт, - сообщил артист в эфире «Авторадио». - Нам сообщили, что к анонсированной ранее дате его не успевают закончить. Но через месяц, 26 октября, концерт точно состоится. Это действительно для нас большая боль, мы заложники ситуации. Самое главное, что концерты не просто отменяются, они просто переносятся и проходят, но чуть позже. И скорее всего шоу состоится и раньше, перед Питером, предпремьерный концерт планируется в Минске, но дату пока не буду говорить».