Скончался основатель Boney M Фрэнк Фариан

Музыкант ушел из жизни в собственном доме в Майами. О причине смерти, а также дате и месте похорон и церемонии прощания пока ничего не известно.



Фрэнк Фариан

В 2022 году Фариан рассказал в интервью, что ему в грудь вставили "свиной сердечный клапан", потому что его собственный клапан с возрастом сжался. Чтобы этот клапан прижился, ему прописали препарат, аналогичный виагре. Врачи ему сказали, что обычно такой клапан служит до 15 лет.

В 1961 году Фариан основал коллектив Frankie Farian und die Schatten и выступал с ней в ресторанах и танцевальных клубах. Известность к нему пришла в 1964 году, когда группа приняла участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру. В 1975 году Фариан в качестве продюсера создал диско-группу Boney M из музыкантов, которые родились на Карибских островах.

Фрэнк Фариан является автором таких хитов Boney M, как «Rasputin», «Ma Baker» и «Daddy Cool». Кроме того, он основал несколько других поп-проектов, среди которых Eruption, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche.