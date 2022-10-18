Умер основатель группы Ricchi e Poveri

Известно, что музыкант в 2016 году покинул коллектив.



Франко Гатти

Пик популярности группы Ricchi e Poveri пришёлся на 70-80-е годы. Музыканты неоднократно выигрывали фестиваль в Сан-Ремо. С 90-х коллектив активно гастролировал по разным странам, в том числе выступал в России. Гатти был в группе с самого начала, когда она состояла из четырех артистов. Остальными тремя были Анджела Брамбати, Марина Оккиена и Анджело Сотжу. Позже Оккиена покинула группу. А в 2016 году и Франко Гатти ушел из группы, чтобы посвятить себя семье, внезапно попрощавшись с коллегами после концерта в Москве.

Франко Гатти принял участие в последующем воссоединении, состоявшемся с альбомом, в который вошли их «Лучшие хиты», и вечеринкой-шоу на Raiuno. Однако пандемия Covid помешала реализации некоторых шоу, которые группа запланировала сразу после выступления на фестивале в Сан- Ремо в 2020 году, где Ricchi e Poveri выступили в попурри с некоторыми из своих золотых хитов, таких как «Che sarà», «Sarà perché ti amo», «Mamma Maria.» и многих других.





Группа до сих пор остается среди итальянских исполнителей с наибольшим количеством проданных пластинок.

Певец Франко Гатти родился в Генуе 4 октября 1942 года: ему было восемьдесят лет. Объявили о смерти Франко Гатти его коллеги и его семья.

«Часть нашей жизни ушла. Привет, Франко», — грустно говорят они.