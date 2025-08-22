Умер певец Ярослав Евдокимов

По данным SHOT, причиной смерти стала продолжительная болезнь, последний год он лечился за границей. В итоге у артиста остановилось сердце.



Ярослав Евдокимов

«Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — написали в сообществе артиста.

Последнее время Евдокимов занимался своим здоровьем, год назад он проходил длительное лечение за границей, сообщала директор певца.

Причиной смерти Евдокимова стал рак лёгких. Как рассказала SHOT вдова артиста, именно с этой болезнью он сражался последние годы

По уточнённым данным, Евдокимов скончался сегодня утром в Минской больнице. Он длительное время лечился от рака. По словам близких, до последнего артист пытался вести активный образ жизни, путешествовать и проводить время с родными. Всё же рак победил. Артист скончался на 79-м году жизни.

Похороны и прощание пройдут в Минске. Там у певца живёт дочь.

В России Ярослав Евдокимов давно не выступал, его концерты в нескольких городах отменили из-за антироссийской позиции.