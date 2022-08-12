Ушел из жизни поэт Герман Витке

Ему было 53 года.

Об этом в соцсетях сообщила его бывшая жена, певица Ирина Дюкова. При этом она не уточнила подробностей. По словам близких поэта, причина смерти — сердечный приступ.

«Друзья. Сегодня в 07:05 перестало биться сердце Геры Витке, великого поэта, очень близкого мне человека, моего бывшего мужа и большого друга по жизни»,— написала Дюкова. «Похороны состоятся в начале недели — понедельник или вторник. Он просил, как это сделать, это будет кремация. Место пока в стадии согласования»,— сообщила она ТАСС.



Герман Витке

За время творческой карьеры он написал множество хитов для звёзд российской эстрады — Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, «Иванушек International», Богдана Титомира и других артистов.







«Первые полгода, когда образовался наш коллектив, мы выступали под разными названиями, не могли придумать главное имя, название для группы. Герман пришел на один из этих концертов, в тот вечер, кажется, мы назывались "Союз Аполлонов", и после, в гримерной, смеясь, сказал что мы натуральные Иванушки! И понеслось! За что ему вечная память и благодарность», – сказал Андрей Григорьев-Аполлонов, добавив, что уже после этого музыканты в шутку прибавили к названию слово "International".

Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, начал работать в шоу-бизнесе в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие.

В 1992 году началась работа с музыкантом и композитором Леонидом Агутиным, совместно с которым писался альбом "Босоногий мальчик", давший начало карьере артиста. В том же году в соавторстве с композитором Юрием Варум Герман Витке создал песню "Ля-ля-фа", ставшую впоследствии визитной карточкой певицы Анжелики Варум. В последующем для Варум он написал такие хиты, как "Королева", "Все в твоих руках" и "Не жди меня".

Витке также сотрудничал с Александром Ивановым и группой "Рондо", стал автором песен "Ну и пусть", "Мечты", "Улетай" и других. В сотрудничестве с певцом и композитором Александром Добронравовым Герман Витке написал песни "Одинокая волчица", "Бедняк", "Четверо гостей", "Моя Москва", "Девочка" и многие другие.

В разное время композиции на стихи Германа Витке исполняли Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Ирина Понаровская, Лада Дэнс, Сергей Крылов, Борис Моисеев, Марина Хлебникова, Юлия Началова, Татьяна Овсиенко, Алёна Апина, Ирина Дюкова, Евгений Кемеровский, Александр Кальянов, группы "А-Студио", "Сливки", "Динамит" и многие другие.