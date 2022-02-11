Zivert: Я полюбила себя по-настоящему!

«Vinyl#2» стал завершающей главой винтажного звука. Юлия Зиверт рассказала именитым «Мурзилкам», действительно ли она отрекается от стиля 90-х, который принес ей сумасшедшую популярность.



Zivert

«Хочется пробовать разное, но в любом случае останется некоторый узнаваемый подчерк Zivert. Я не говорю, что это завершение, и завтра я уйду в рок. Но сейчас, знаете ли, все может быть».

Свое выступление Юлия открыла бодрой композицией «Рокки», следом прозвучали и другие песни из нового альбома - «Тишина», «Три дня любви», «Два туриста», «Cry». А также Zivert исполнила самый свежий трек - «Astalavistalove», который в некотором роде приоткрыл завесу нового стиля артистки. Акцентировав внимание на новую работу, певица отметила:

«Она уже звучит немного иначе. В ней нет ничего от винтажного звучания. Но это все равно Zivert».

Находясь на пике своей популярности, 31-летняя исполнительница не стесняется говорить о проблемах, а в канун Нового года даже открыто в них призналась в своем аккаунте Instagram: «Юля. 31 год. Я потеряла любовь к себе и мне потребовался почти год, чтоб пройти сильные трансформации, и я обрела её снова, только теперь она настоящая и имеет совсем другую силу, я принимаю всё в себе и за это по-настоящему люблю!». По этому поводу у нее даже появилось новое тату на левом плече со словом «VERVE», в которое Юлия вкладывает фактически все смыслы, но главный – «индивидуальность художника».

«Так бывает. Но это неплохо. Это даже классно. Все такие штуки ведут к невероятным трансформациям – духовным, личностным. Супер. Это должно случаться. Нужно иногда упасть на эмоциональное дно, чтобы оттуда выпрыгнуть наверх. Это же не всегда касается внешности, статуса в жизни и прочее. Иногда это просто внутренние качества, которые ты понимаешь, что их надо прорабатывать, чтобы их в себя принять. Мы же все состоим и из черного, и из белого. И я что-то проработала, а что-то просто полюбила».

Артистка при этом работала как стахановец - множество проектов, музыки, клипов, съемок… Параллельно Zivert готовится к покорению европейских горизонтов, ведь у нее приготовлено уже немало новых песен на английском языке.

«Естественно, я буду себя в этом пробовать, я этого хотела всегда и не отказываюсь сейчас. Есть демки, некоторые из них лежат уже достаточно давно и ждут своего часа».

Zivert также рассказала в эфире «Авторадио», как развивается ее лейбл «Семья». Юлия позиционирует себя как "мать" в этой «семье». Начинающий рэпер LYRIQ тоже полноправный член всей этой группировки, а вот итальянская "дочурка" Wiwo, которая с недавних пор выступает вместе с певицей, по словам артистки, появилась у нее абсолютно случайно.



Zivert и Wiwo

«Она меня увидела на передаче, где я на итальянском пела «Credo». И полюбила мое творчество, стала записывать разные сторис, каверы на мою музыку. Я думаю, боже как это прекрасно, что музыка, в которую вложена настоящая живая энергия, не имеет ни языкового барьера, ни границ. Человек, абсолютно не понимающий русского языка, влюбился всей душой в мои песни».

Певица также поделилась информацией о предстоящих концертах. К сожалению, запланированное на 15 апреля выступление в Music Media Dome перенесено на 14 октября. Но артистка выразила уверенность, что этому уже ничто не помешает.