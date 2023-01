Экс-фронтмен HIM Вилле Вало выпустил сольный альбом

В него вошло 12 песен, которые певец записал полностью самостоятельно – из-за невозможности найти музыкантов во время карантина. Вилле Вало также выступил продюсером материала, но не единственным. Кроме него, к «Neon Noir» приложил руку Тим Палмер – он сотрудничал с U2, Pearl Jam, Дэвидом Боуи и Оззи Осборном.

Официально с альбома «Neon Noir» было выпущено три сингла: «Loveletting», «Echolocate Your Love» и «The Foreverlost». Но в треклист также попали три композиции с EP «Gothica Fennica Vol. 1» (2020) – «Run Away from the Sun», «Salute the Sanguine» и «Saturnine Saturnalia».



Ville Valo

Сейчас альбом возглавляет iTunes в четырех странах, включая Финляндию и Мексику, а также входит в топ-10 чартов 11 других стран – в том числе США и Великобритании.