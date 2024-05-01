Умер первый продюсер «Аквариума» и «Кино» Андрей Тропилло

Ему было 73 года, последние два года он жил в Финляндии.



Андрей Тропилло

Как рассказала Shot дочь музыканта, ей сообщили о смерти отца соседи Тропилло — его тело обнаружили в квартире в воскресенье, 28 апреля. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Тропилло, по её словам, похоронят в Финляндии.

Тропилло называли первым продюсером СССР — в 1980-х в своей студии "АнТроп" он записывал альбомы рок-групп "Кино", "Аквариум", "Алиса", "Ноль", "Зоопарк", а также участвовал в записи альбомов как музыкант.