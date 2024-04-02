В Skid Row снова меняют вокалиста

Шведский вокалист принял это решение в связи с последствиями онкологической операции по пересадке костного мозга.

«Я люблю Skid Row, у меня нет ничего, кроме уважения к ребятам из группы, но я больше люблю и уважаю своё здоровье. Я понимаю, что Skid Row – гастролирующая группа, но, как я сказал ребятам: «если я не могу уделять приоритетное внимание своему здоровью, значит, я не подхожу для этой работы», – поделился Грёнвалль.



Эрик Грёнвалль

В январе 2022 года Эрик рассказал журналисту «HeadBangers Lifestyle» о победе над раком, а в марте – уже состоялись его первые концерты и гастрольный тур с группой Skid Row.

«Путешествовать по миру с ослабленной иммунной системой, возникшей в результате пересадки костного мозга, оказалось непросто», – признается вокалист.

Сейчас он планирует сконцентрировать своё внимание на здоровье, а затем вернуться к написанию собственной музыки.

Участники Skid Row заявили, что они «гордятся тем, что они создали и достигли с Эриком за последние два года». На смену Грёнваллю в группу временно пришла вокалистка Лиззи Хейл из Halestorm. Она выступит вместе с Skid Row на ближайших четырёх концертах.

«Я приду на несколько концертов в качестве солистки Skid Row! Какая честь называть их своими друзьями и привилегия делить с ними сцену!» – прокомментировала Лиззи Хейл.

Ранее вокалистами Skid Row были Зиппи Терт (2017 – 2022), Тони Харнелл (2015), Джонни Солинджер (1999 – 2015), Себастьян Бах (1987 – 1996), Мэтт Фэллон (1986 – 1987).