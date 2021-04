Вышел посмертный альбом Гэри Мура

В релиз вошли восемь песен - четыре авторских песни Гэри Мура, и четыре его кавера на блюзы Элмора Джеймса («Done Somebody Wrong»), Сонни Томпсона и Фредди Кинга («I’m Tore Down»), Мемфиса Слима («Steppin’ Out») и заглавная от Би Би Кинга («How Blue Can You Get»). В этом месяце исполнилось 10 лет со дня смерти музыканта — и альбом посвящен его памяти.

О новом альбоме уже высказались известные музыканты, которые работали с Муром.

«Гэри Мур был реальной силой в музыке, - утверждает основатель группы Toto Стив Лукатер. - Интенсивность его игры и сладкий мягкий звук его гитары были очень глубокими. Он был большим мастером, я видел, как он играл, и встречался с ним. И он был очень хорошим человеком. Нам всем, кто любил его, очень его не хватает, но мы счастливы тем, что можем слушать его игру на пластинках, DVD и других носителях, и эта музыка будет жить вечно. Он был единственным в своем роде».



Gary Moore

«Гэри Мур взял блюз и перевернул его с ног на голову, как я это слышу, - добавляет гитарист группы Black Crowes Крис Робертсон. - Его энергичность и его стиль игры определенно повлияли на меня. В том, что и как он делает, есть энергия, с которой невозможно сравнить никого другого».

«Мы вместе росли в этом бизнесе, и в конце концов он стал крупной сольной звездой, - рассказывает бывший гитарист Whitesnake Берни Марсден. - И я ничуть не удивлен, потому что его игра просто потрясающая, он был великолепным шоуменом и исполнителем. Но для меня он прежде всего был другом, и я и сейчас скучаю по нему! Полагаю, все получат удовольствие от этой редкой записи».

How Blue Can You Get выпущен в версии подарочного роскошного компакт-диска, в который вложены четыре медиатора с подписью Гэри Мура, открытка и стикер, а также - как обычный компакт-диск и как синий виниловый LP.

Начинавший как хард-рок и хэви-метал гитарист Мур после выхода в 1990-м альбома «Still Got the Blues» раскрылся, как один из самых виртуозных блюзовых гитаристов в истории. И до конца жизни уже не изменял этому жанру. Представленные неизданные песни этот статус всецело подтверждают.

6 февраля исполнилось 10 лет с момента смерти музыканта. Легендарного гитариста не стало в возрасте 58 лет. Он скончался от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.