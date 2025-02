W.A.S.P. выпустил бонус-треки и би-сайды

Альбом позволяет фанатам увидеть неотшлифованную, экспериментальную и смелую сторону W.A.S.P. В этом сборнике представлены редкие треки, энергичные каверы и неизданные ранее композиции, которые демонстрируют музыкальную разносторонность группы и их страсть к своему ремеслу.

В числе треков — каверы на классические песни The Rolling Stones («Paint It Black»), Mountain («Mississippi Queen»), Jethro Tull («Locomotive Breath») и Led Zeppelin («When The Levee Breaks»).

Отдельного внимания заслуживает трек «The Story Of Jonathan (Prologue To The Crimson Idol)» — он длится 16 минут и позволяет лучше понять основную идею альбома «The Crimson Idol». Кроме того, эта песня в полной мере демонстрирует мастерство Блэки Лоулесса как рассказчика.