60 неизвестных фото The Beatles нашли в Японии

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на телеканал NHK.

Снимки обнаружили в доме известного японского фотографа Кацудзи Абэ, который скончался 10 лет назад. На фотографиях запечатлены гастроли The Beatles в Японии летом 1966-го года.



The Beatles

Абэ снял прибытие ливерпульской четверки в аэропорт Токио 29 июня, а также нескольких их выступлений. Больше всего снимков — 37 — посвящено заключительному концерту The Beatles в в Токио 2 июля. Отмечается, что к настоящему моменту не сохранилось записи этого выступления, существовало лишь несколько фотографий.

Ранее сообщалось, что редкие гастрольные снимки The Beatles с американских гастролей ушли с молотка за $357 тыс.