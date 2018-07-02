Ани Лорак влезла в долги из-за шоу

Премьера DIVA состоялась 25 февраля в Санкт-Петербурге, потом в Москве, а далее артистка поехала с гастролями по России. В сценарии присутствовали самые современные и дорогие технические новинки.



Ани Лорак

«Подобные шоу, честно говоря, редко служат источником заработка. Это стандартная мировая практика, – рассказал Starhit директор артистки Михаил Успенский. – Ани хотела подарить аудитории праздник на высшем уровне, и ей это удалось. Но такой масштаб требует огромных вложений. Чтобы не попасть в долговую яму, многое готовили своими силами. В настоящий момент действительно еще не закрыли некоторые счета, но постепенно решаем вопросы. Мы были к этому готовы».